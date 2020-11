S.Angelo di Brolo: chiuse le scuole per sanificazione

Sono state chiuse per essere sottoposte a sanificazione le scuole di Sant’Angelo di Brolo. A disporlo il sindaco Francesco Paolo Cortolillo. La decisione si è resa necessaria in via precauzionale a seguito della positività della madre di un’alunna frequentante la scuola primaria del plesso scolastico di via Pozzo Danile, rientrata a Sant’Angelo di Brolo il 2 novembre scorso da altra regione. Il test rapido eseguito oggi ha dato esito positivo. Pertanto, mentre si attende l’esito del tampone rino-faringeo e degli accertamenti per tutti coloro che siano venuti in contatto con la donna, potrebbe essere altamente rischioso continuare la didattica in presenza. Per questo, a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, si è resa necessaria la chiusura delle scuole santangiolesi.