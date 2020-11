San Fratello: avviata la manutenzione dell’immobile di Casello Muto

Sono stati consegnati oggi i lavori per la manutenzione dell’immobile di “Casello Muto” a San Fratello. Impresa affidataria la ditta CA.TI.FRA di Barcellona Pozzo di Gotto che, nell’ambito del progetto complessivo dovrà consegnare entro il 5 agosto 2021 i lavori, che prevedono una serie di interventi di manutenzione dell’intero edificio, per le parti ammalorate. Obiettivo del progetto è il miglioramento della funzionalità dell’immobile, ubicato in un’area di particolare pregio del Parco dei Nebrodi. Il R.U.P. è stato individuato nella persona di Calogero Blogna, tecnico in forza al Parco dei Nebrodi. Direttore lavori invece Gabriele Pecoraro che si occuperà inoltre di coordinare la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Il Presidente del Parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza, ha auspicato una conclusione anticipata rispetto alla data prevista, cogliendo l’occasione per ringraziare l’ufficio Tecnico del Parco, coordinato da Ignazio Digangi, per il lavoro svolto.