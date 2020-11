Torrenova: Piazza Mare si rifà il look

Sono partiti i lavori di riqualificazione di Piazza Mare e delle aree storiche del quartiere mare a Torrenova. Dopo l’allestimento del cantiere da parte dell’impresa aggiudicataria,sono stati avviati i lavori che prevedono il rifacimento dell’infrastruttura viaria, la sostituzione della pavimentazione e l’intero rifacimento dell’impianto di illuminazione.

Gli interventi sono stati finanziati per quasi un milione di euro nell’ambito del bando per la presentazione di progetti inerenti il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” ed aggiudicati, con ribasso d’asta, per un importo di 774mila euro. Un intervento che determinerà un completo restyling della zona mare, quartiere storico per il nostro Comune, consentendo anche interventi determinanti per il miglioramento dei servizi. I lavori, che saranno ultimati entro la prossima estate, si inseriscono in un progetto di ampio respiro finalizzato, insieme alla realizzazione del lungomare, alla riqualificazione economico – turistica di tutta la zona mare che ne rappresenta da sempre il cuore pulsante.