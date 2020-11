Basket: il nuovo Dpcm non ferma serie A2 e B al via il 22 novembre

Nessun impedimento alla prosecuzione dei campionati nazionali dilettantistici secondo quanto stabilito dal nuovo DPCM che entrerà in vigore domani e sarà legge fino al 3 dicembre. Oltre alla serie A professionistica, anche A2 e B maschile e A1 e A2 femminile proseguiranno l’attività a dispetto delle restrizioni alla mobilità territoriale contenute nel nuovo provvedimento del Governo. Resta infatti in vigore il comma E dell’articolo 1 che prevede “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”, mentre nelle regioni che diventeranno Zona Rossa saranno proibiti gli allenamenti all’aperto anche in forma individuale e con distanziamento. Di fatto i campionati nazionali dilettantistici maschili e femminili rientreranno nelle attività lavorative consentite per poter uscire di casa per “comprovata necessità”. Prosegue dunque il cammino verso le Final Eight della Supercoppa di A2 e B in programma dal 13 al 15 novembre a Cento e il semaforo verde dei campionati il 22 novembre. Annunciato entro le prossime 48 ore il protocollo gare emesso dal Settore Agonistico con le regole di ingaggio per rinvii in caso di positività multiple; la Commissione Sanitaria della FIP ha aggiornato ieri il protocollo sanitario (http://www.fip.it/public/protocollo%20a2m%20bm%20a1%20a2f%203%20novembre.pdf) che prevede tampone rapido settimanale per l’A2 e ogni due settimane per la B. Diversi club del campionato cadetto hanno chiesto la possibilità di utilizzare controlli più restrittivi seguendo lo stesso regime dell’A2: l’ultima convenzione stipulata da LNP prevede la possibilità di acquistare tamponi rapidi a 7 euro l’uno.