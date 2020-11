Coronavirus: in Sicilia 1155 i nuovi positivi, 9 i morti

Sono 1155 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono questi i dati del bollettino del 4 novembre diffuso dal ministero della Salute. I ricoveri salgono a 1253 (+31 rispetto a ieri), ma calano di due i pazienti in terapia intensiva (da 150 a 148). In isolamento domiciliare ci sono ora 16365 persone e il totale dei positivi al virus è complessivamente di 17618 persone. Sono invece 250 le persone dichiarate guarite. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 9 persone per cause riconducibili al virus e il totale delle vittime siciliane è salito a 569. Record di tamponi: 9376 e la percentuale di positivi in rapporto al numero di test processati è così del 12,3%.