Torrenova: 10 casi positivi, chiuse le scuole

Salgono a 10 i soggetti positivi al tampone molecolare registrati a Torrenova. I soggetti, già positivi al test rapido, si trovano tutti in isolamento fiduciario da qualche giorno. Lo ha comunicato il sindaco Salvatore Castrovinci che invita la cittadinanza all’attenzione: “Purtroppo – scrive – sì sta verificando nel nostro territorio un aumento di casi che ci deve portare a maggiore rigore e rispetto delle regole”.

Pertanto, anche alla luce dei casi di positività riscontrati anche nel personale docente delle scuole, “è stata adottata l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ai fini dell’effettuazione di uno screening su base volontaria rivolto a docenti, personale non docente e alunni dell’Istituto Comprensivo”. “La scelta condivisa dei comuni di Torrenova e Capri Leone è frutto della constatazione che molti docenti prestano le loro ore lavorative in scuole appartenenti ai tre comuni dell’Istituto Comprensivo, circostanza che determina il rischio di una propagazione del contagio. Proprio per evitare tale rischio si precisa che è stata disposta anche la chiusura del nido comunale in attesa delle determinazioni dell’Asp in merito allo screening da effettuare”.