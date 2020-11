Coronavirus: in Sicilia 1322 casi in 24 ore e 25 morti

In Sicilia altro record di positivi: 1322 in 24 ore. Venticinque le vittime (594 in totale), anche questo purtroppo triste primato. Aumentano anche i tamponi, più di 9400 (anche questo dato mai raggiunto prima). In totale nell’Isola ci sono 18.526 attuali positivi. I guariti/dimessi in 24 ore sono 389. Le persone ricoverate sono 1.147 (+ 42), 157 in terapia intensiva (+9). In isolamento domiciliare si trovano in 17.222