Covid19: 17 i casi positivi a Capo d’Orlando, mentre scendono a 43 a Galati Mamertino

Anche a Capo d’Orlando aumentano i casi di positività al Covid. Sono 17 fino ad ora le persone contagiate e 29 i soggetti in isolamento fiduciario. Lo ha annunciato il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì sulla sua pagina Facebook istituzionale. “Come potete notare – aggiunge – si tratta di un incremento moderato dei casi anche se costante. È sempre l’occasione per ribadire la necessità di osservare le regole: è l’unico modo per ognuno di noi per contribuire a contenere l’epidemia”.

Mentre scendono ancora i contagi a Galati Mamertino. Le persone attualmente positive sono passate da 59 a 43. Ieri 27 cittadini, posti in precedenza in isolamento domiciliare, hanno effettuato il tampone rapido risultando negativi. Due di loro sono invece risultati positivi. Continueranno tuttavia anche nei prossimi giorni in modalità drive-in i tamponi che verranno effettuati sul personale del comune e scolastico, compresi gli alunni.