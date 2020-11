Coronavirus in Sicilia: 1423 positivi e 34 morti

Sono 1423 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore con il record di 34 morti in un solo giorno. E’ quanto si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Salgono di due le persone ricoverate in terapia intensiva (sono 159, ieri erano 157), mentre complessivamente le persone ricoverate in ospedale per covid sono ora 1316 (ieri erano 1304). In isolamento domiciliare ci sono 18.197 persone. Il totale dei positivi è ora di 19513, mentre il numero di morti dall’inizio della pandemia in Sicilia sale a 628. I guariti sono stati nelle ultime 24 ore ben 402. Il numero dei tamponi è stato di 9525. La percentuale di tamponi positivi in rapporto ai test processati è stato del 14,93%.