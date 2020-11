Da oggi in Sicilia serve l’autocertificazione per gli spostamenti fuori dal proprio Comune – scarica il modello

Da oggi, in base a quanto stabilito dal nuovo Dpcm del 4 novembre 2020, torna anche il modulo di autocertificazione per gli spostamenti.

In Sicilia, zona arancione, il documento dovrà essere esibito alle forze dell’ordine in caso di spostamenti tra le 22 e le 5 o se bisognerà spostarsi da un comune a un altro per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute o assoluta urgenza.

Se lo spostamento è legato a un’urgenza non si deve indicare il nominativo delle persona da cui si sta andando per ragioni di privacy. Il modulo servirà inoltre per entrare e uscire nelle regioni in zona rossa per “comprovate esigenze lavorative”, per “motivi di salute” e per “altri motivi ammessi dalle vigenti normative”. Scarica il modulo