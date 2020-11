In Sicilia da oggi “caccia” agli asintomatici

Scatta oggi la “caccia” agli asintomatici in tutta la Sicilia. Verranno effettuati test rapidi su studenti, docenti, personale e famiglie di tutte le scuole di ogni ordine e grado dei comuni siciliani sopra i 30mila abitanti per analizzare il massimo numero possibile di persone. Ai positivi verrà eseguito immediatamente dopo il tampone molecolare.

La Protezione Civile regionale ha pianificato l’acquisto di milioni di test rapidi e sta potenziando la capacità di analisi con l’obiettivo di arrivare dagli attuali 5 mila ad almeno 60 mila al giorno. Questa prima attività di screening territoriale, effettuato su base volontaria, durerà tre giorni, da oggi a domenica. Oltre a Messina, in provincia interessate anche Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Il personale addetto ai test è stato selezionato dagli elenchi dell’avviso pubblico sul reclutamento straordinario di medici avviato dal Policlinico di Messina, individuato a marzo dalla Regione quale referente per conto di tutte le aziende del servizio sanitario regionale.