In Sicilia 1363 nuovi casi, 73 a Messina

Sono 1.363 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.431 tamponi eseguiti, con un tragico bilancio dei morti che tocca quota 35 in un giorno, triste record che supera anche il dato di ieri.

Crescono di dieci anche i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 169 e in totale le persone ricoverate in ospedale sono 1330 (+14). In isolamento domiciliare quasi ventimila siciliani (19407) e al momento i positivi in Sicilia sono 20737. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 44. Il totale complessivo delle vittime, con gli ultimi 35 morti, sale a quota 663. Il numero di tamponi processati è stato di 8431 e la percentuale di positivi su test è del 16,2 per cento.

Nelle province siciliane la situazione vede 459 nuovi casi a Palermo, 406 a Catania, 73 a Ragusa, 73 a Messina, 103 a Trapani, 116 a Siracusa, 15 a Agrigento, 53 a Caltanissetta e 1 a Enna.