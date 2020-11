Scuole chiuse tre giorni a Piraino

Scuole chiuse per tre giorni a Piraino. Il Sindaco Maurizio Ruggeri ha firmato l’ordinanza che, per motivi di tutela della salute pubblica, prevede la chiusura dei plessi delle scuole statali per l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. “Abbiamo ritenuto opportuno predisporre una sanificazione a tappeto delle nostre scuole a partire da oggi – ha affermato il Sindaco Ruggeri. Abbiamo poi deciso come misura precauzionale di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per tutelare la salute degli studenti e di tutto il personale scolastico. Stiamo vivendo ancora una fase delicata, a causa del Coronavirus che purtroppo, da mesi, accompagna la nostra quotidianità. Colgo l’occasione per ricordare ad ognuno di noi che dobbiamo fare tutti la nostra parte, impegnandoci responsabilmente, la prima cosa è quella di indossare le mascherine e mantenere la distanza interpersonale”.

In ragione dell’andamento dei contagi, si è ritenuto opportuno, sentiti anche i medici e i pediatri, prevedere la chiusura delle scuole da giorno 9 a giorno 11 novembre. Mentre l’intervento di sanificazione sarà effettuato oggi da parte di una ditta specializzata nei plessi scolastici pirainesi che saranno regolarmente riaperti da giovedì 12 novembre. Infine, conclude il Sindaco, “invito a collaborare i genitori dei ragazzi per fare in modo che nei prossimi giorni, la chiusura della scuola non diventi un momento di festa per i giovani, che non dovranno approfittare della chiusura per incontrarsi per strada e nelle piazze senza alcun controllo. Dobbiamo vigilare perché la misura di distanziamento sociale venga rispettata e non si creino assembramenti”.