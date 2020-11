Sicilia, zona arancione: quali sanzioni per chi viola il Dpcm?

Da ieri con l’entrata in vigore del Nuovo Dpcm, la Sicilia è ufficialmente in zona arancione. Con il ritorno delle limitazioni, ritornano anche le sanzioni: si tratta per lo più di provvedimenti amministrativi, se non si rispettano le norme previste nel territorio, compresi tra 400 e 1000 euro che, se pagati entro 5 giorni, prevedono una multa compresa tra 280 e 560 euro. Ma quando si può incorrere nella multa? Principalmente se si viola il divieto di spostamento, anche da un comune all’altro, e se non si indossa la mascherina. Alla stessa maniera vengono puniti gli assembramenti e quindi il mancato rispetto del distanziamento sociale, se si è fuori casa durante l’orario del coprifuoco. Non avere con sé l’autocertificazione non comporta alcuna multa ma lo spostamento deve essere giustificato con comprovate esigenze di lavoro o di salute. Per tutte le sanzioni amministrative è possibile presentare ricorso al Giudice di pace impugnando la multa entro 30 giorni dalla data in cui è stata comminata.