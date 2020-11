Calcio: la lega sicula vorrebbe ripartire il 6 dicembre ma serve un miracolo

La Lnd Sicilia, nella speranza di un crollo dei contagi, in questo momento alquanto difficile, ha già ipotizzato un calendario di ripresa antecedente alle festività natalizie (la maggioranza dei club immaginava una ripresa nel 2021). Questo il testo del comunicato: “Si informano le società di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria oltre alle società di C1 e C2 di Calcio a 5 che, nell’ipotesi di ripartenza dal 25 novembre, i campionati riprenderanno regolarmente il 6 dicembre con recupero Il 9 dicembre delle gare previste per il 28 ottobre e rinviate a causa della sospensione del Dpcm del 25 ottobre”. Un’indicazione è stata data, da verificare se ci sarà l’ennesimo, prevedibile, ulteriore rinvio. Anche perché la F.I.G.C., tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 Ottobre 2020 e considerate le risposte ai quesiti pubblicate dal Dipartimento per lo Sport sul proprio sito, con propria nota del 29 Ottobre 2020, ha comunicato che in relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all’attività di base, attualmente sospese fino al 24 Novembre 2020, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all’aperto ed in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.