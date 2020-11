Tony Cairoli terzo nel mondiale di motocross, rinvia il decimo al 2021

Sfortunato finale di stagione per Tony Cairoli che ha concluso in terza posizione il mondiale della classe regina di motocross, dominato nella seconda parte da Tim Gajser, il mattatore: il pupillo Honda HRC ha battezzato il Mondiale conquistato mercoledi scorso aggiudicandosi anche l’ultimo atto del campionato, disputato sullo stesso tracciato di Pietramurata. Tim Gajser ha sbaragliato gara 2, firmando il quinto successo in stagione. Nella prima sfida era finito secondo, dietro al francese Romain Febvre (Kawasaki) che ha concluso il GP nella piazza d’onore. Con il terzo posto nel GP lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) ha strappato il secondo posto finale in campionato al pattese Tony Cairoli. E’ stato un finale in ombra per il nostro campione, afflitto da parecchi problemi fisici nella fase decisiva di questo campionato, una stagione assai complicata causa pandemia, ma arrivata comunque in fondo dopo ben diciotto tappe. Come detto trionfa lo sloveno Tim Gajser (Honda), giunto a quota 720, davanti a Jeremy Seewer (Yamaha), che ha scavalcato di poco Tony Cairoli: 618 per lo svizzero, 599 per Cairoli. “È la quattordicesima stagione in cui finisco sul podio di un campionato del mondo – dichiara Tony – e ne sono felice ed è davvero sorprendente dopo così tanti anni di gare. Tim Gajser era molto difficile da battere quest’anno e dopo la Lettonia il mio ginocchio è peggiorato ogni volta. Non potevo allenarmi o correre, cosa per me fondamentale. Ho perso un po’ di forma fisica e anche un po’ di fiducia perché quando la pista diventa pericolosa e scivolosa – come era qui stamattina nelle prove cronometrate – devo rallentare per “sopravvivere”. Questo non è stato un bene per le gare di oggi perché ero largo in partenza e il via della seconda manche non poteva andare peggio. Abbiamo perso il secondo posto finale ma siamo a posto e proveremo ad andare avanti per il prossimo anno”.