Piraino: sono 16 i positivi, presto una convenzione con i laboratori per i test

Sono 16 le persone positive al Coronavirus nel Comune di Piraino, lo comunica il sindaco Maurizio Ruggieri in un video pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune, specificando che di queste 8 sono risultate positive al tampone molecolare e 8 sono, invece, positive al test rapido ed in attesa della conferma del molecolare. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 20 persone, anch’esse in attesa di essere sottoposte a tampone. Soffermandosi sull’argomento scuola, Ruggeri annuncia che nella giornata di sabato sono stati sanificati tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale e sono state avviate le procedure per l’avvio di uno screening sugli alunni e sul personale docenti di due classi della scuola media di Gliaca, a seguito della riscontrata positività di due alunni frequentanti l’istituto. Sarà cura dell’USCA di Patti e del Comune, specifica Ruggieri, contattare gli interessati che verranno sottoposti ad esame. Intanto, il dirigente dell’Istituto scolastico Leon Zingales ha già avviato le procedure necessarie per la didattica a distanza.

In paese si è attivata anche la macchina della solidarietà e grazie all’iniziativa di tre giovani imprenditori pirainesi, Matteo Ziino, Francesco Bruno e Fernando Anfuso, verrà donato al Comune un kit di 5 mascherine chirurgiche certificate per ogni bambino frequentate le scuole elementari e medie di Piraino. Inoltre, annuncia, infine il sindaco, verrà sottoscritta nei prossimi giorni una convenzione con i laboratori d’analisi del comprensorio che permetterà di avviare una campagna di screening del Covid19 dedicata alle fasce più deboli ed esposte della popolazione.