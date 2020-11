Brolo: 2 nuovi casi, sale ad 8 il totale dei positivi

Si sono registrati due nuovi positivi al tampone molecolare nel territorio di Brolo. Con questi salgono dunque ad 8 i casi positivi totali già confermati dai tamponi. Lo ha annunciato il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto. Tutti quanti i soggetti positivi si trovano in isolamento domiciliare così come i rispettivi parenti. Buone notizie arrivano, invece, dal fronte della scuola: secondo quanto riportato dal primo cittadino, i test eseguiti in drive in al Palatenda sugli alunni di quattro classi delle scuole medie, sono risultati tutti negativi. collateralmente, il sindaco ha annunciato che da domani riapriranno gli uffici comunali, seppur gli ingressi del pubblico verranno contingentati in base all’urgenza e solo su prenotazione. Laccoto, risultato positivo al Covid ed attualmente in isolamento presso il suo domicilio, infine, rassicura i concittadini circa le sue condizioni di salute: “Sto molto meglio e spero di raggiungere presto il mio posto di lavoro”.