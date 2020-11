Capo d’Orlando: 22 i positivi e 45 le persone in isolamento

Aumentano a 22 le persone positive a Capo d’Orlando, mentre sono 45 quelle in isolamento domiciliare. Lo annuncia il sindaco Franco Ingrillì con un nuovo video messaggio sulla sua pagina Facebook. L’andamento dei contagi è in crescita seppur lenta ma costante, considera il sindaco. L’amministrazione ha quindi sollecitato anche l’aiuto delle Forze dell’Ordine per una collaborazione con i Vigili Urbani per un maggiore controllo del territorio. “Occorre una nuova, urgente, presa di coscienza da parte di tutti per contrastare la diffusione del virus. Osserviamo e facciamo osservare le regole”.