Coronavirus in Sicilia: 1201 nuovi casi e 32 morti

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 1201 nuovi casi di covid e 32 morti. Lo si evince dal bollettino del ministero della Salute.

Crescono ancora (+7) i ricoverati in terapia intensiva e ad oggi sono 195 e di 45 i ricoverati in ospedale, ora giunti a quota 1348. In isolamento ci sono 21289 persone e il totale delle persone positive è ora di 22832 siciliani. Guarite in 24 ore 276 persone. Il numero di morti complessivo, con i 32 dell’ultimo giorno, è arrivato a 735. Sono stati processati 8856 tamponi e così la percentuale dei positivi sui test effettuati è del 13,56%.