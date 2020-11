Capo d’Orlando: confermato il mercato del giovedì, ecco le nuove disposizioni

Viene confermato il mercato settimane del giovedì a Capo d’Orlando, ma saranno in vigore misure più stringenti per la sua regolamentazione. In particolare, secondo quanto riportato nell’ordinanza firmata dal Sindaco Franco Ingrillì che riprende le linee guida del Dpcm del 3 novembre, gli operatori del mercato dovranno installare i banchi ad una distanza di almeno 1,5 metri l’uno dall’altro e 3 metri per gli stalli dirimpettai. Inoltre, per ogni posto vendita, potranno essere presenti al massimo due operatori ed è obbligatoria la pulizia e l’igienizzazione delle attrezzature prima dell’inizio della vendita. E’ pure obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’utilizzo dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani, così come è obbligatoria la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. Dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro anche durante le operazioni di carico e scarico della merce. Per quanto riguarda gli avventori, l’accesso all’area del mercato è consentito solo ad una persona per nucleo familiare, fatta eccezione per comprovate necessità di accompagnamento. Tutti, comunque, devono indossare i dispositivi di protezione individuale e devono in ogni modo evitare di creare assembramenti.

Disposizioni analoghe per la commercializzazione in forma itinerante (attraverso ambulanti), compreso l’obbligo della mascherina, del distanziamento interpersonale e l’igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’inizio delle operazioni di vendita.

L’ordinanza sul mercato settimanale e il commercio itinerante è valida fino al 3 dicembre prossimo.