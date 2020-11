Orlandina e Torrenova on fire a 11 giorni dal via di A2 e B

Vittoria nello scrimmage contro Cestistica Torrenovese per l’Orlandina Basket. I ragazzi di coach Sodini giocano un’ottima gara e si impongono per 97-61. Dopo ogni quarto, come sempre durante questi scrimmage, il punteggio è stato azzerato. Questi i parziali: 34-16; 14-20; 24-14; 25-11.

Top scorer dei biancoazzurri Jordan Floyd con 22 punti (10/14 dal campo). 17 e 7 rimbalzi per Xavier Johnson, 13 punti per Gay e un grande Samuele Moretti, che aggiunge anche 12 rimbalzi e 6 recuperi. 8 punti per Bellan, 7 e 9 rimbalzi per Fall.