Nebrodi, Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco: on line l’avviso per la partecipazione al Forum dei Nebrodi

Nebrodi, Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco: on line l’avviso per...

E’ previsto per la prima decade di dicembre il Forum sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile dei Nebrodi: anche questo appuntamento, che si terrà in modalità on line, nasce dall’esigenza di promuovere il turismo nell’area del Parco dei Nebrodi e prevede, quale elemento caratterizzante, la collaborazione tra tutte le parti interessate. Obiettivo finale, lo sviluppo di una strategia di turismo sostenibile condivisa.

L’Avviso per poter partecipare ai lavori, secondo le modalità on line che saranno comunque comunicate a breve, rivolto prioritariamente alle imprese locali turistiche, alle associazioni sportive, di volontariato e ambientalistiche, ed in generale a tutti i portatori di interesse, è pubblicato sul sito istituzionale del Parco dei Nebrodi: disponibili tutte le indicazioni per la registrazione ed il format di adesione, per poi passare alla fase successiva, con l’indicazione dei link del Forum e della data individuata.

Il Presidente del Parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza, confida molto “in questo strumento di programmazione che farà emergere dei contributi interessanti, dai quali intendiamo ripartire per una fruizione sostenibile del territorio”.