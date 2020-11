Emergenza Covid: la Sipafer mette a disposizione 50 appartamenti a Sant’Agata

La Sipafer SpA, azienda dei Nebrodi leader nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti per ferramenta, idraulica ed edilizia, mette gratuitamente a disposizione dell’ASP Messina un complesso residenziale a Sant’Agata di Militello, formato da circa 50 appartamenti, per fare fronte alla preoccupante emergenza Covid-19.

E’ stato lo stesso Domenico Silvio Passalacqua, titolare della Sipafer a comunicare la disponibilità al Commissario per la gestione dell’emergenza Covid-19 dell’ASP Messina, Carmelo Crisicelli, con una nota a firma dell’avv. Andrea Pruiti Ciarello.

Nella nota, indirizzata per conoscenza anche al Presidente della Regione Siciliana e Commissario Straordinario Covid, Nello Musumeci, e al Sindaco di Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso, si legge che “tali residenze potrebbero essere utilizzate per l’ospitalità dei soggetti che dovessero risultare positivi al Covid-19, asintomatici o paucisintomatici che, per le caratteristiche delle proprie abitazioni o per ragioni economiche, non avessero la possibilità di soggiornare in spazi separati dal proprio nucleo familiare e che, pertanto, si troverebbero nelle condizioni di favorire la diffusione dell’infezione”.