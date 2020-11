Milazzo: 84 i positivi al Covid19, uno in meno di ieri

Tre nuovi positivi e quattro guariti e dunque il dato statistico relativo al Covid a Milazzo rimane sostanzialmente inalterato. Oggi i positivi sono praticamente 84, uno in meno di ieri. L’analisi evidenzia che dopo una crescita delle scorse settimane nelle ultime 48 ore non ci sono stati, a differenza di altri centri del comprensorio, dei picchi.

Ma l’attenzione resta sempre alta al pari dell’invito del sindaco ai cittadini di evitare gli assembramenti, uscire solo in caso di necessità e comunque di rispettare in modo rigido le disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm e in generale le norme anti-covid.

I drive in a Milazzo proseguiranno anche nei prossimi giorni interessando nel fine settimana la popolazione scolastica delle scuole superiori.