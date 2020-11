Domani, sabato 14 novembre, non verrà effettuato il servizio di raccolta rifiuti porta a porta a Capo d’Orlando. A causa della chiusura per avvenuta saturazione dell’impianto di Alcamo, il Comune, così come molti altri centri della Sicilia, non potrà conferire la frazione secca (indifferenziato) come da calendario.

L’Amministrazione Comunale invita quindi i cittadini a non lasciare i mastelli fuori dalla propria abitazione.