Capri Leone: insediato il nuovo comandante di Polizia

Si è insediato lo scorso 1 novembre il Dott. Simone Vessia, nuovo Comandante della Polizia Municipale di Capri Leone.

Quarantatre anni, proveniente da Bari, il nuovo funzionario, in possesso delle lauree in Giurisprudenza e Diritto Internazionale, ha svolto 13 anni di servizio presso la Polizia Municipale di Bari, di cui gli ultimi 2 in Polizia Giudiziaria, ha la qualifica di Istruttore di Polizia Locale, ed ha già comandato un Corpo di Vigilanza Urbana in un comune di circa 5.000 abitanti.

Dirigerà presso il Comune di Capri Leone le aree di Polizia Municipale e Affari Generali/Personale/Contenzioso.

Simone Vessia subentra al Dott. Gaetano Scurria che, in convenzione col Comune di Falcone, negli ultimi 11 mesi ha garantito la direzione dei settori innanzi descritti, ed al quale vanno i sinceri ringraziamenti per le doti professionali ed umane dimostrate durante il lavoro svolto in un periodo non certo facile.

Il nuovo Comandante inizia il suo percorso a Capri Leone in un momento in cui il lavoro della Polizia Municipale, come già è stato nel periodo del lockdown, riveste una notevole importanza per la vita del paese. A lui vanno i migliori auguri del sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale per il suo operato al servizio della comunità.