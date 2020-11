Dal 13 dicembre sarà possibile andare in treno da Messina all’aeroporto di Catania

Continua il potenziamento del trasporto ferroviario siciliano. Dal 13 dicembre sarà attivata la nuova fermata di Fontanarossa, a servizio dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. Da Messina e dintorni si potrà arrivare non più soltanto con i bus Sais, ma anche tramite treno. Si tratta di un’alternativa importante, la quale permetterà ai viaggiatori di risparmiare parecchio su una tratta già di per sé difficile.

All’interno della circolare di Rfi CT PA 15/2020 si legge che “alla data e ore di attivazione della presente circolare, fra le stazioni di Catania Acquicella e Bicocca, verrà attivata all’esercizio la nuova fermata denominata “Fontanarossa” “. La nuova stazione sarà dotata di marciapiedi ad uso dei viaggiatori collegati fra loro con un sottopassaggio pedonale. Inoltre vi sarà una pensilina per la protezione dei viaggiatori in attesa dei treni.

La nuova stazione è posizionata a 5,2 km da Catania Centrale, quindi distante 53 km da Taormina, 73 da Siracusa e 100 km esatti da Messina Centrale. In attesa del raddoppio, la soluzione più veloce copre la tratta tra Messina Centrale e Catania Centrale in 1 ora e 14 minuti. Si potrà raggiungere l’aeroporto in un’ora e venti minuti, lo stesso tempo che impiegava la maggior parte dei bus Sais.

La fermata Fontanarossa, comunque, si trova a circa 700 metri dall’aeroporto ed è in corso la realizzazione di una strada di collegamento, da coprire con bus navette, che dovrebbe essere pronta fra tre mesi. Non ancora stabilito se la nuova stazione aprirà subito o se si attenderà il completamento della strada, per aprirle in contemporanea.