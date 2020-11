Slitta al 29 novembre la partenza della serie B

Il direttivo LNP ha accolto in linea di massima la proposta della maggioranza dei club di serie B. La proposta che i vertici di Lega Nazionale Pallacanestro porteranno alla FIP sarà quella di cambiare in corsa il format del campionato 2020/21: l’idea sarebbe quella di passare da 4 gironi da 16 squadre a 8 gironi da 8 squadre, “spacchettando” a metà gli attuali raggruppamenti ratificati dal Consiglio Federale del 6 agosto sotto formato di sub-conferences senza modifiche sostanziali alla suddivisione geografica decisa in estate. Il format ipotizzato prevederebbe il passaggio da 30 a 22 giornate, eliminando in blocco i turni infrasettimanali per garantire maggior margine di manovra in caso di rinvii legati a casi multipli di positività al Covid-19. Si giocherebbe una prima fase da 14 partite di andata e ritorno all’interno dello stesso girone, poi altre 8 partite di sola andata con le squadre che dovevano far parte del “vecchio” girone da 16. La classifica per assegnare i piazzamenti playoff e playout sarà in ogni caso calcolata sul totale delle 16 squadre del girone attuale. Se la proposta, come pare assai probabile, dovesse essere acccettata, la partenza del campionato di serie B 2020/21 slitterà dal weekend del 21 e 22 novembre a quello del 28 e 29 novembre, garantendo i tempi tecnici per la modifica dei gironi e dei calendari.