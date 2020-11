In considerazione dei disservizi non imputabili al Comune di Capo d’Orlando in merito al pagamento delle bollette per la fornitura dell’acqua potabile per l’anno 2019, l’Amministrazione invita i contribuenti ad effettuare il versamento dovuto sul conto corrente postale n. 12858932 intestato al Comune di Capo d’Orlando IBAN IT 36 G076 0116 5000 00012858932

Per ulteriori chiarimenti, ci si può rivolgere all’Ufficio Acquedotto Comunale ai numeri telefonici 0941 915209 – 915279