Covid: 1461 i nuovi positivi in Sicilia, 36 morti

Sono 1.461 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.151 tamponi eseguiti. Numeri simili a quelli di ieri quando erano stati 1.422 i casi in più ma con meno tamponi, 7416. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 29.765 contagiati di cui 1.501 ricoverati in ospedale, 224 in terapia intensiva e 28.040 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 12.296 mentre i decessi sono 932. In totale, dall’inizio della pandemia, si sono registrati 42.993 casi di Coronavirus. Il dato che va guardato con particolare attenzione riguarda il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati che in Sicilia è del 17,9%.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 445, Catania 328, Ragusa 218, Messina 110, Trapani 127, Siracusa 79, Agrigento 26, Caltanissetta 79, Enna 49.