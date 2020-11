Piraino: un arresto per evasione e una denuncia per porto abusivo di armi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Piraino hanno arrestato G.S., 56enne, originario di Piraino, destinatario dell’ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti poiché ritenuto responsabile del delitto di evasione. Il provvedimento restrittivo consegue alla sentenza definitiva con cui l’uomo è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 13 di reclusione per essersi reso responsabile nel 2017, in tre distinte circostanze, del reato di evasione allorquando era sottoposto agli arresti domiciliari, a Piraino, per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della ex moglie. G.S., al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G., a disposizione dell’A.G. mandante.

Nella serata di venerdì scorso, sempre i Carabinieri della Stazione di Piraino, nell’ambito delle attività di controllo del territorio hanno denunciato – in stato di libertà – alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti un 41enne originario di Brolo, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, del genere vietato, che sono stati sequestrati.