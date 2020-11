Castrovinci: “La misura è colma”

“La misura è colma, il sistema sanitario è fuori controllo”. Così, il Sindaco di Torrenova Salvatore Castrovincia ha scritto al Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, per denunciare che, ancora una volta, “gli appelli dei sindaci del distretto sono rimasti inascoltati dal direttore generale La Paglia e dal commissario Crisicelli”. Castrovinci evidenzia le numerose falle del sistema, “Risultati dei tamponi sempre più lenti, famiglie in isolamento in attesa dei tamponi con danni economici sempre più pesanti, sistema di tracciamento in tilt.

Soltanto le unità dell’ufficio prevenzione stanno svolgendo un lavoro encomiabile ma non avendo contezza dell’esito dei tamponi poco possono fare”. “Sicuramente – scrive il Sindaco di Torrenova – c’è chi ci sguazza in questa emergenza non considerando i danni psicologici ed economici che i cittadini subiscono nell’attesa infinta dei risultati dei tamponi. Spero che Sua Eccellenza il Prefetto possa porre fine a questa vergogna, altrimenti questa settimana stessa mi rivolgerò alle autorità giudiziarie”.