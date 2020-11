Mancuso: “Dai giovani comportamenti irresponsabili”

Salgono attualmente 40 i soggetti positivi al Covid-19 accertati con tampone molecolare a Sant’Agata Militello, mentre sono 15 i positivi con tampone rapido da confermare. Sono circa 70 i soggetti in isolamento fiduciario.

“Quello che ci preoccupa – scrive il Sindaco Bruno Mancuso su Facebook – è lo scarso senso di responsabilità di molti giovani che sembrano non capire la gravità della situazione e continuano ad incontrarsi creando assembramenti come quello che si vede nella foto che mi è stata girata ieri e dove è possibile notare molti di questi giovani a stretto contatto e senza mascherina e che hanno eluso i controlli .

Comportamenti irresponsabili che meritano di essere sanzionati. Ho chiesto alle forze di polizia locale di intensificare i controlli e di essere più rigorosi nei confronti dei trasgressori prima che si sviluppino focolai incontrollabili.

Un maggiore rispetto delle regole significa anche rispetto per gli operatori sanitari che si spendono con sacrifici immensi per fronteggiare l’epidemia, per i soggetti deboli ed anziani che rischiano la vita a causa del virus e, non ultimo, per tutti gli operatori commerciali e lavoratori che sono in ginocchio a causa delle restrizioni governative”.