Basket, serie B: come scontato si parte il 29, Torrenova nel girone B1 a 8

Ufficializzato poco fa l’ulteriore slittamento di sette giorni, ormai scontato, del campionato di serie B che, dunque, prenderà il via nell’ultimo week-end di novembre. Infatti la Lega Nazionale Pallacanestro, alla luce della situazione epidemiologica in atto, una volta condivisa con le Società partecipanti la nuova strutturazione del torneo di Serie B 2020-2021, ed in accordo con il Settore Agonistico FIP organizzatore dei campionati ha diviso le 64 squadre in 8 gironi con le quattro siciliane in quello B1 composto da Agrigento, Bernareggio, Bologna, Crema, Palermo, Ragusa, Sangiorgese e Torrenova. Ogni squadra disputa gare di andata e ritorno con le squadre del proprio sottogirone (14 gare), al termine si incrociano con quelle dell’altro sottogirone indicato dalla stessa lettera (il B2 formato, come noi anticipato, da Cremona, Fiorenzuola, Olginate, Pavia, Piacentina, Piadena, Varese e Vigevano) per altre 8 gare di sola andata (4 in casa e 4 in trasferta). Disputate le 22 gare, saranno note le 4 classifiche (gironi A, B, C, D) compilate in base al quoziente vittorie ottenute nella somma delle due fasi. Le prime otto di ogni girone accedono ai playoff, con abbinamento Girone A-Girone B e Girone C-Girone D, formando 4 tabelloni per 4 promozioni in Serie A2. Al termine delle 22 gare di stagione regolare, le ultime squadre di ogni girone retrocedono, le squadre classificate al 9^, 10^ 11^ posto si fermano, quelle classificate al 12^, 13^, 14^, 15^ posto accedono ai playout all’interno del proprio girone, per determinare una retrocessione per gruppo. Il totale delle squadre retrocesse sarà di 8 (4 dirette+4 da playout). I calendari saranno resi noti nel pomeriggio di domani, giovedì 19 novembre.