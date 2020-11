C.d’Orlando: sono i 34 positivi. Sospeso il mercato settimanale

Dopo le rimostranze legittime dei sindaci del comprensorio per sollecitare la celerità dell’Asp nella comunicazione degli esiti dei tamponi, nella serata di ieri sono arrivati nuovi aggiornamenti anche sull’andamento dei contagi a Capo D’orlando. In questo momento, dunque, secondo quanto comunicato all’amministrazione, nel centro paladino ci sono 34 positivi in isolamento e 50 persone in quarantena per essere venute a contatto con soggetti positivi. “E’ un momento delicato – commenta il sindaco Ingrillì – che ciascuno di noi è chiamato ad affrontare con responsabilità e spirito di solidarietà collettiva. Osservare le regole è l’unica cosa che dobbiamo fare”. Anche per evitare ulteriormente il verificarsi di assembramenti bypassando le norme igieniche imposte, il sindaco ha deciso di sospendere il mercato settimanale a partire da domani, giovedì 19 novembre, fino a nuove disposizioni. Il provvedimento è stato adottato con una ordinanza firmata dal primo cittadino nell’ambito delle misure precauzionali prese per prevenire una potenziale diffusione del COVID 19 sul territorio comunale.