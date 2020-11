Coronavirus: in Sicilia 1.837 nuovi casi e altri 44 morti

Salgono i contagi in Sicilia: Nelle ultime 24 ore ben 1837 casi, record assoluto, e con circa 1300 tamponi in meno rispetto a ieri (9479 in tutto), con un tasso di positività schizzato al 19,38%, quando oggi nel resto d’Italia il dato è del 14,5%. Un segnale pessimo, come come le vittime: ben 44, anche questo numero mai raggiunto, con i morti nell’Isola a causa del virus che hanno superato i 1000 (1015 in totale). Aumentano rispetto a ieri anche i ricoveri: 23 in regime ordinario (ieri 4, per un totale di 1528) e ben tredici in terapia intensiva (ieri 3).

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 378, Catania 426, Messina 324, Ragusa 132, Trapani 291, Siracusa 77, Agrigento 96, Caltanissetta 72, Enna 41.