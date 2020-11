Basket, Alma Patti lancia una raccolta fondi. Scarcella: «Crowdfunding per valorizzarla socialmente»

Dopo la vittoria di domenica contro il CUS Cagliari, continua a muoversi con decisione sul territorio l’ALMA Patti di coach Mara Buzzanca. La squadra del presidente Attilio Scarcella è una delle poche società siciliane già in attività “ufficiale”, sicuramente la prima che ha cominciato un torneo nazionale. La squadra è tornata a lavorare al PalaSerranò per preparare la prossima trasferta contro Basket San Salvatore Selargius e lo ha fatto con la consapevolezza d’aver portato a casa due punti che sono una boccata l’ossigeno per tutto l’ambiente. Settimana corta di lavoro dunque per la formazione allenata da coach Mara Buzzanca, che lascerà la Sicilia venerdì per spostarsi in casa della Techfind.

A parlare, invece, è il presidente Scarcella: «Credo fortemente nel valore dell’Alma Patti, per questo abbiamo voluto portare la Serie A2 sul nostro territorio. Patti ha un profondo legame con la pallacanestro e con l’Alma – afferma il numero uno dell’Alma –ha creato un rapporto unico che ha già portato diverse imprese locali, anche piccole, a sostenere la squadra già negli anni passati. Patti è anche la squadra delle famiglie della nostra cittadina e degli amici di una vita con cui siamo cresciuti. Abbiamo negli occhi i commenti che i nostri tifosi hanno lasciato sui social della società; tifosi non solo pattesi ma di tutta la Sicilia si sono congratulati con noi, ci sostengono e si sono sentiti orgogliosi dei risultati raggiunti finora.

Giorni fa ho avuto anche una piacevole chiacchierata con degli amici pattesi sulla squadra e sui risultati. La percezione è che Patti abbia fame di sport e traguardi. Siamo una grande città ed insieme si può fare di più. Con tanti sacrifici siamo stati tra le poche società in piena attività in una periodo di pandemia. Nessun caso di Covid-19 nonostante trasferte lunghissime, nessuna gara rimandata. Abbiamo messo la massima attenzione ad ogni dettaglio raccogliendo risultati lusinghieri per un’organizzazione che mai aveva avuto a che fare con un campionato nazionale. L’Alma è un progetto di valore anche per questo. Sa essere all’altezza, sa emozionare gli appassionati di pallacanestro – conclude Scarcella -; Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano”.