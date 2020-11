C.d’Orlando: sono 38 i positivi. Attivato il servizio consegna beni di prima necessità.

L’aggiornamento dei contagi da Covid -19 a Capo d’Orlando fa segnare un leggero incremento. Ad oggi sono infatti 38 le persone risultate positive al tampone, mentre sono 66 quelle in quarantena perché venute a contatto con soggetti positivi. “Siamo impegnati quotidianamente per contrastare l’avanza del virus in raccordo con gli altri Sindaci e le istituzioni del territorio – scrive il sindaco Franco Ingrillì – ma l’attenzione deve essere massima da parte di ciascuno di noi nei comportamenti quotidiani. E’ l’unico modo per arginare l’epidemia”.

Intanto, l’area Servizi Sociali del Comune di Capo d’Orlando ha attivato un servizio per la consegna a domicilio di farmaci o beni di prima necessità rivolto ai cittadini che si trovano in isolamento domiciliare e sono privi di supporto. Gli interessati possono contattare il personale dell’Ufficio Servizi Sociali da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12, chiamando ai numeri 0941 915322 – 915344.