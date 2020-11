Maxi sequestro di pesce congelato tra Villafranca e Falcone

La Guardia Costiera di Milazzo ha sequestrato 30 kg di pesce congelato in un punto vendita di Villafranca Tirrena. Il pesce, infatti, veniva commercializzato in assenza di informazioni di provenienza e altri dati obbligatori per la vendita al consumatore.

Il personale veterinario dell’Asp di Messina ha pertanto provveduto a scartare dal mercato il prodotto, poiché giudicato non idoneo al consumo umano.

Stesso discorso in un’altra pescheria di Falcone, dove la Guardia Costiera si è trovata costretta a sequestrare circa 4 kg di pesce senza indicazione della provenienza.

La Guardia Costiera ha sequestrato anche alcuni Fad (fishing aggregating devices), cioè vale a dire dispositivi di concentrazione pesca, privi della necessaria marcatura che può essere fatta solo con specifiche autorizzazioni e seguendo le norme.