“Obbediamo ma la Lnp ha preso decisioni assurde” tuona il presidente Spirito

E’ stato ufficializzato l’avvio del prossimo campionato di Serie B. Per la Fidelia Torrenova, alla seconda stagione nel terzo campionato nazionale, un avvio in salita: la squadra di coach Condello, inserita nel Girone B1, è stata accoppiata con Bernareggio – prima avversaria stagionale –, Bologna, Crema, Sangiorgese e le 3 siciliane Agrigento, Palermo e Ragusa. Dell’attuale situazione ne abbiamo parlato con Stefano Spirito, Presidente della società di Via Pertini.

C𝐡𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐋𝐍𝐏?

«Decisioni assurde, che non condividiamo minimamente. La maggior parte dei club aveva manifestato la volontà di posticipare l’avvio del campionato ad un periodo in cui la situazione sanitaria lo avrebbe consentito. Abbiamo manifestato più volte grosse perplessità sullo svolgimento della stagione credendo che, in questo momento storico, in cui l’intero Paese si trova in grande difficoltà e dove negli ospedali si decide purtroppo chi salvare e chi no, sia alquanto irresponsabile dare avvio ad un campionato Nazionale. Per non parlare, poi, dei protocolli sanitari redatti dalla Federazione che in più di un’occasione – vedi Palermo-Agrigento di Supercoppa, per esempio – hanno mostrato tutta la loro “fragilità”. Avevamo anche richiesto, in subordine, qualora le condizioni lo avessero permesso, una composizione dei gironi che avesse come unico criterio quella della vicinanza regionale, consentendo, dal punto di vista logistico ed organizzativo, una diminuzione del rischio di contagio. Alla luce delle decisioni assunte, prendo atto, mio malgrado, che tutte queste richieste sono rimaste inascoltate. Sarà una stagione in cui l’esito di un tampone sarà vissuto con la stessa ansia di un tiro allo scadere: per me questo non si può chiamare pallacanestro».

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨. 𝐔𝐧 𝐆𝐢𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐁𝟏 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨. 𝐐𝐮𝐚𝐥 è 𝐢𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐫𝐞?

«Si è cambiato… per non cambiare. Alla fine il girone è rimasto inalterato, con meno gare da disputare. Dal punto di vista prettamente sportivo è un gironcino complicato che ci porterà ad affrontare due tra le compagini favorite al primato del Girone. Esordiremo proprio con Bernareggio, squadra che ha vinto meritatamente la Supercoppa, poi ci toccherà la trasferta a Bologna. Saranno subito test proibitivi, ma sono certo che i nostri ragazzi, guidati egregiamente da coach Condello, butteranno il cuore oltre l’ostacolo, lottando come sempre».

𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞?

«A prescindere dal nostro pensiero relativo alla disputa del campionato – che rimane immutato – dobbiamo comunque preservare l’aspetto sportivo: ci siamo guadagnati la Serie B Nazionale con tantissimi sacrifici ed abbiamo l’obbligo morale di lottare sul parquet al fine di raggiungere il nostro obiettivo stagionale».