Torrenova-Bernareggio inaugura la B domenica 29

La FIP ha ufficializzato i calendari della nuova serie B per quanto riguarda i 7 gironi già definiti dopo il cambio di format, in attesa della risposta di Monopoli che entro domani dovrà sciogliere la riserva sulla possibile accettazione del ripescaggio nel girone D2 al posto della rinunciataria Matera del coach orlandino Agostino Origlio (in caso di diniego il girone resterà a 7 squadre e con ogni probabilità non ci sarà retrocessione diretta da quel raggruppamento). La prima giornata si svolgerà nel weekend del 28 e 29 novembre. Per Torrenova, inserita nel girone B1, esordio al PalaTorre contro Pallacanestro Bernareggio 99, fresca trionfatrice della Supercoppa e dunque favorita del raggruppamento, domenica 29 novembre, prima trasferta sabato 5 dicembre sul parquet di Bologna Basket 2016. Di seguito tutti gli impegni:

– 𝟷° 𝙶𝚒𝚘𝚛𝚗𝚊𝚝𝚊 (𝙰 𝟸𝟿.𝟷𝟷.𝟸𝟶 | 𝚁 𝟸𝟺.𝟶𝟷.𝟸𝟷): Torrenova-Bernareggio

– 𝟸° 𝙶𝚒𝚘𝚛𝚗𝚊𝚝𝚊 (𝙰 𝟶𝟻.𝟷𝟸.𝟸𝟶 | 𝚁 𝟹𝟷.𝟶𝟷.𝟸𝟷): Bologna-Torrenova

– 𝟹° 𝙶𝚒𝚘𝚛𝚗𝚊𝚝𝚊 (𝙰 𝟷𝟹.𝟷𝟸.𝟸𝟶 | 𝚁 𝟶𝟽.𝟶𝟸.𝟸𝟷): Palermo-Torrenova

– 𝟺° 𝙶𝚒𝚘𝚛𝚗𝚊𝚝𝚊 (𝙰 𝟸𝟶.𝟷𝟸.𝟷𝟶 | 𝚁 𝟷𝟺.𝟶𝟸.𝟸𝟷): Torrenova-Sangiorgese

– 𝟻° 𝙶𝚒𝚘𝚛𝚗𝚊𝚝𝚊 (𝙰 𝟶𝟼.𝟶𝟷.𝟸𝟷 | 𝚁 𝟸𝟷.𝟶𝟸.𝟸𝟷): Torrenova-Crema

– 𝟼° 𝙶𝚒𝚘𝚛𝚗𝚊𝚝𝚊 (𝙰 𝟷𝟶.𝟶𝟷.𝟸𝟷 | 𝚁 𝟸𝟾.𝟶𝟸.𝟸𝟷): Agrigento-Torrenova

– 𝟽° 𝙶𝚒𝚘𝚛𝚗𝚊𝚝𝚊 (𝙰 𝟷𝟽.𝟶𝟷.𝟸𝟷 | 𝚁 𝟶𝟽.𝟶𝟹.𝟸𝟷): Torrenova-Ragusa