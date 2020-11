C.d’Orlando: Sindaco Ingrillì: “Tamponi nei laboratori privati per liberare le persone in isolamento”

“Non sono più tollerabili i gravi ritardi e le inefficienze dell’Asp di Messina che costringono le persone a rimanere in quarantena ben oltre i 20 giorni previsti. Per questo, il Comune di Capo d’Orlando farà effettuare i tamponi necessari, rapidi o molecolari, nei laboratori privati e, di conseguenza, procederà a liberare dall’isolamento le persone risultate negative”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì durante la conferenza stampa convocata dai sindaci del distretto socio sanitario n. 31 di Sant’Agata Militello per fare il punto sull’emergenza Covid. “E’ una responsabilità che ci prendiamo con decisione, visto che l’autorità sanitaria non riesce a dare riscontro alle aspettative dei cittadini. Ma davvero non possono essere quelli che sono chiusi in casa a pagare per le inefficienze altrui e sommare problemi psicologici a quelli economici”