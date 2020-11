Erogazione di fondi a sostegno delle future coppie: restano pochi giorni per presentare le domande

L’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, ha bandito l’erogazione di fondi a favore delle nuove coppie, quelle che si uniranno in matrimonio entro il 31 luglio del 2021.

L’importo massimo del contributo per ogni coppia è fissato a 3000 euro. Vediamo quali sono i requisiti per beneficiare di questi fondi: l’importo complessivo della somma dei valori ISEE dei due componenti della coppia e delle loro famiglie non deve superare i 30.000 euro. Nel caso in cui i due sposini abbiano già costituito nucleo familiare a parte da quello di origine l’importo ISEE complessivo da non superare si abbassa a 18.000 euro;

Almeno uno dei due sposini deve essere residente in Sicilia da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020;

La data del matrimonio dev’essere fissata tra il 15 settembre 2020 e il 31 luglio 2021;

Il matrimonio si deve svolgere in uno dei comuni della Regione Sicilia.

Le domande vanno presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla GURS (la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) ed entro i 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, all’indirizzo di posta elettronica dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it. Una volta attestata l’idoneità alla richiesta il contributo sarà erogato solo previa esibizione da parte di uno dei due coniugi delle fatture legate alle spese ammissibili.

Per conoscere modalità e tempi è possibile leggere l’intero programma sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali. Qui il link al documento.