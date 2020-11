La D riparte in trasferta per il Città S.Agata tra recupero del 29 col Gelbison e Castrovillari il 6

Il Dipartimento Interregionale, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari, ha fissato la data del 6 dicembre per la ripresa regolare del Campionato con le partite della 7^ giornata (la 9^ per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Priorità quindi ai recuperi ancora da giocare calendarizzati per il prossimo 29 novembre. I recuperi ancora non programmati si disputeranno dopo il 6 dicembre. Lo certifica il Comunicato Ufficiale N.55, che ha sancito come nel raggruppamento I domenica 22 e 29 novembre, sono in programma i seguenti recuperi: Roccella – Troina e Troina – Castrovillari. Pochi minuti fa, è stato fissato anche il recupero Gelbison – Città di Sant’Agata, che andrà in scena domenica 29 novembre. La matricola biancoazzurra, che vanta sei punti in cinque gare giocate, alla ripresa del torneo sarà di scena a Castrovillari.