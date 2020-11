Niente autorizzazione per la discarica, nuovo stop per la raccolta dell’indifferenziato

A causa della mancata autorizzazione al conferimento in discarica, domani non verrà effettuato il ritiro della frazione secca- indifferenziata. L’Amministrazione Comunale invita i cittadini ad un supplemento di pazienza e a non depositare il mastello dei rifiuti davanti alla porta. “È un problema comune a molti centri – afferma l’assessore Fabio Colombo – abbiamo atteso inutilmente fino ad ora il via libera dalla Regione. Un ritardo inconcepibile da parte dell’Arpa nel concedere un parere per il conferimento che si ripercuote sulla funzionalità di un servizio essenziale. Siamo amareggiati e arrabbiati, ma siamo pronti in qualunque momento a garantire il servizio”