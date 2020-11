A Messina “coprifuoco” dalle 19 e scuole chiuse per una settimana

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha firmato un’ordinanza per la chiusura per le prossime due settimane alle 19 di tutti i negozi, compresi i supermercati, e le attività che funzionerebbero con modalità da asporto (è prevista solo la consegna a domicilio). Consentita l’apertura oltre le 19 solo per farmacie, tabacchi, edicole e distributori di carburante.

Disposto anche il divieto di stazionamento sulle strade e nelle piazze della città dalle 16 fino al mattino successivo. Inoltre, da lunedì

scuole chiuse per una settimana a Messina. “Abbiamo acquisito elementi che ci dicono che la scuola, a seguito della mancata risposta da parte dell’Asp nei tempi richiesti, diventa luogo di diffusione del virus – ha affermato il Sindaco De Luca. I dati che abbiamo ci dicono che molte situazioni di contagio si potevano evitare. Agli studenti disabili dev’essere garantita la scuola in presenza”.