Covid-19: incremento dei casi a Sant’Agata. 45 positivi e 4 ricoveri

Sant’Agata di Militello – Gli ultimi aggiornamenti sul numero dei positivi al Covid-19 vedono un incremento dei casi positivi e 2 ricoveri in terapia intensiva.

Il sindaco Bruno Mancuso comunica gli aggiornamenti sul numero dei casi a Sant’Agata Militello. Al 20 novembre si registrano:

45 persone positive al tampone molecolare, 25 persone positive al tampone rapido e in attesa di conferma della positività dal tampone molecolare, 4 pazienti ricoverati di cui 2 in terapia intensiva.

I pazienti che si trovano in isolamento domiciliare non presentano sintomi di rilievo tranne in qualche caso in cui sono presenti sintomi respiratori.

Dopo il consueto aggiornamento su Facebook il sindaco richiama i cittadini, e soprattutto i giovani, al rispetto delle regole da seguire in questo delicato momento.