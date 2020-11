L’Orlandina vince e diverte maltrattando Casale: martedi arriva la fortissima Tortona

Inizia con una vittoria il campionato di Serie A2 dell’Orlandina Basket che, all’esordio in un PalaFantozzi aperto solo agli addetti ai lavori, supera Casale Monferrato per 100-82. Dopo un primo quarto in equilibrio, i paladini prendono margine e si portano addirittura sul +23 sul 94-71 al tramonto di un ultimo parziale quasi passerella. Miglior realizzatore della gara il folletto Jordan Floyd con 29 punti, molto bene Fall, per lui 21 punti e 9 rimbalzi con 7/8 al tiro, 17 a testa per Johnson e capitan Matteo Laganà. Ma dietro ai big four da rimarcare la buona prova del giovane Moretti, ex Agrigento. E martedi sera alle 21 (arbitri i calabresi Scrima, Capurro e Praticò) sara’ senz’altro più dura sempre al PalaFantozzi contro Tortona (una delle favorite del girone che ha sbancato senza pieta’ Trapani per 85-57) nel recupero della seconda giornata, mentre per il terzo match, posticipata al 20 gennaio la trasferta di Torino, appuntamento a sabato 5 dicembre alle 21, nuovamente in casa contro Udine.

Le parole di coach Sodini al termine della gara: «Un anziano allenatore diceva che è sempre meglio vincere che perdere innanzitutto. Poi per una squadra così giovane come la nostra è fondamentale iniziare bene. Floyd non è una sorpresa, almeno da parte nostra, ma credo che il fatto che lui abbia segnato molto è parte del fatto che ognuno dei miei giocatori ha fatto bene il proprio compito. Mi è piaciuto che siamo cresciuti anche difensivamente durante la partita. E’ una gara in cui, sinceramente, non c’è stata storia e non so quanti prima dell’inizio della partita se lo aspettassero. Ho sempre dichiarato che voglio provare a giocare una pallacanestro estrema, anche in questa Serie A2. Martedì arriva Tortona, che ha asfaltato Trapani in trasferta, è una della squadre più attrezzate del campionato: dobbiamo essere pronti, ancora più di oggi».

SERIE A2 GIRONE VERDE (A)

ORLANDINA 100 CASALE MONFERRATO 82

ORLANDINA: Floyd 29, Lagana’ 17, Bellan 3, Johnson 17, Fall 21, Moretti 6, Taflaj 3, Gay 2, Tintori 2, Del Debbio, Ravì , Triassi. Coach Sodini.

CASALE: Donzelli 15, Tomasini 24, Valentini F. 4, Thompson 11, Camara 14, Collins 12, Valentini L. 2, Giombini, Sirchia, Lomele ne, Cappelletti ne. Coach Ferrari.

ARBITRI: Terranova, Tallon e Chiara Maschietto.

PARZIALI: 22-25, 49-41 (27-16), 73-61 (24-20), 100-82 (27-21).

—