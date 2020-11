C.d’Orlando: scendono a 35 i casi positivi

Diminuiscono i casi positivi al Coronavirus a Capo d’Orlando. Secondo quando reso noto dal Sindaco Franco Ingrillì, oggi, sono state “liberate” sei persone che si sono finalmente negativizzate, mentre si registra un nuovo soggetto positivo. “Quindi sono attualmente 35 le persone che risultano aver contratto il virus, mentre sono 55 quelle in quarantena per essere state in contatto con positivi. Un segnale importante di incoraggiamento e di fiducia che ci induce, ancora una volta, a sottolineare l’importanza del distanziamento interpersonale, dell’uso della mascherina e di igienizzare spesso le mani. Solo piccole regole da adottare per il bene di tutti”.